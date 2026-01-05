माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय अर्थ साइंस ओलंपियाड में मौका
International Earth Science Olympiad: ओलंपियाड में वही विद्यार्थी भाग ले सकेंगे जो वर्तमान में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हों और जिनकी आयु एक जुलाई 20 ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 24 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा अंतरराष्ट्रीय अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए चयन की पहली कड़ी है। इसके लिए विद्यार्थियों का पंजीकरण सात जनवरी तक किया जाना है।
माध्यमिक समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराएं।
इस ओलंपियाड में वही विद्यार्थी भाग ले सकेंगे जो वर्तमान में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हों और जिनकी आयु एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष से अधिक न हो। साथ ही, प्रतियोगिता के समय विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए। जो छात्र पहले अंतरराष्ट्रीय अर्थ साइंस ओलंपियाड में भाग ले चुके हैं या पदक विजेता रहे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी।
इसमें चयनित विद्यार्थियों के लिए मई या जून में तीन सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की अंतिम परीक्षा होगी। इसमें सफल विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसकी तिथि आयोजक देश इटली से घोषित की जाएगी।
इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस अवसर की जानकारी हर माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचे, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक छात्र इस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी वैज्ञानिक समझ और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।
