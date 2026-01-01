Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    576 पीएम श्री स्कूलों में बच्चों को मिलेगा शुद्ध पानी, बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक मजबूत

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:49 PM (IST)

    PM Shree Schools in UP: पहले चरण में चयनित 659 पीएम श्री विद्यालयों में पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इनमें से 576 विद्यालयों में यह काम तेजी ...और पढ़ें

    Hero Image

     प्रदेश के पीएम श्री परिषदीय विद्यालय

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के पीएम श्री परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल मिलेगा। पहले चरण में चयनित 659 पीएम श्री विद्यालयों में पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इनमें से 576 विद्यालयों में यह काम तेजी से शुरू कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत हर चयनित विद्यालय को पेयजल व्यवस्था के लिए 50 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। इसी क्रम में 576 परिषदीय पीएम श्री विद्यालयों के लिए कुल 268 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस राशि से स्कूलों में आधुनिक ड्रिंकिंग वाटर यूनिट लगाई जाएंगी। इन यूनिटों में आरओ, वाटर टैंक और नल लगाए जाएंगे।

    खास बात यह है कि बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नलों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छोटे बच्चे भी आसानी से पानी पी सकें। पेयजल यूनिट की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके लिए हर जिले में एक समिति बनाई गई है।

    जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जल निगम के अधिशासी अभियंता और समग्र शिक्षा के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

    बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि पेयजल व्यवस्था में आरओ और अल्ट्रा वायलेट आधारित ड्यूल प्यूरीफिकेशन सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए। पानी की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी चयनित विद्यालयों में 15 मार्च तक पेयजल यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।