'रात में लोग गाड़ियों से आकर पिटाई करते हैं', KGA विद्यालय की छात्राओं ने सुनाई आपबीती; DM ने लिया संज्ञान

मोहनलालगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने प्रधानाचार्य और वार्डन पर मारपीट और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने डीएम को शिकायती पत्र और वीडियो सौंपे हैं। डीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है और वार्डन को हटाने के निर्देश दिए हैं। छात्राओं ने झाड़ू-पोछा करवाने और रात में अज्ञात लोगों के आने की बात भी कही है।

जागरण टीम, मोहनलालगंज। खुजौली गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने प्रधानाचार्य और वार्डन पर मारपीट करने और धमकाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दस छात्राओं ने तहसील समाधान दिवस के अवसर पर तहसील परिसर पहुंचकर डीएम विशाख जी को शिकायती पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में कुछ वीडियो भी सौपे हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एडीएम सिविल सप्लाई ज्योति गौतम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करते हुए वार्डन को विद्यालय से हटाने के निर्देश दिए हैं। डीएम का कहना है कि रविवार को जांच टीम विद्यालय का दौरा करेगी और सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। टीम विद्यालय में अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा।

शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी ने कुछ छात्राओं को शिकायतकर्ताओं की लाइन में लगा देखा। इस पर डीएम ने छात्राओं को डायस के पास बुलाया और उनसे समस्या के बारे में पूछा। छात्राओं ने बताया कि वह सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं।

प्रधानाचार्य और वार्डन उन्हें मारती पीटती हैं। उन लोगों से झाड़ू पोछा भी लगवाया जाता है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया गया कि रात में कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं, अगर कोई उन्हें देख लेता है तो अपना मुंह बंद रखने के लिए उसकी पिटाई की जाती है।

छुट्टी पर जब वह लोग अपने घर पहुंचीं तो अभिभावकों को आपबीती बताई। छात्राओं के साथ मौजूद एक अभिभावक ने डीएम को मोबाइल पर कुछ साक्ष्य भी दिखाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल डीएम ने महिला नायब तहसीलदार को छात्राओं के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए।