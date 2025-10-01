Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में फंदे से लटका मिला बीटेक के छात्र का शव, नहीं म‍िला कोई सुसाइड नोट; पर‍िवार ने की जांच की मांग

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र अब्दुल्ला तौफीक का शव उनके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। आजमगढ़ के रहने वाले 19 वर्षीय अब्दुल्ला बीटेक के छात्र थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है लेकिन घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने इस मामले में जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फंदे से लटका मिला बीटेक के छात्र का शव।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे 19 वर्षीय छात्र अब्दुला तौफीक का शव मंगलवार की देर रात निजी हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने छानबीन की है। फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने जांच की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, आजमगढ़ के करमैनी निवासी अब्दुल्ला गुडंबा की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और विवि के पास ही एक निजी हास्टल में रहते थे। जीजा रियाज ने बताया कि आखिरी बार सोमवार को अब्दुल्ला की मां हसीना से बात हुई थी तब वह ठीक था।

    मंगलवार देर शाम मां ने फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। कई बार फोन करने पर जब रिसीव नहीं हुआ तो एक अन्य छात्र को फोन किया। छात्र जब अब्दुल्ला को बुलाने पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो शव गमछे के सहारे पंखे से बने फंदे पर लटका हुआ था। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। परिवार ने जांच की मांग की है। गुडंबा इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

    यह भी पढ़ें- 'मुख्यमंत्री जी बचा लो, जो होना था हो गया', सीएम योगी से मदद की गुहार के बाद माफ‍िया अतीक के बेटे ने कह दी ये बड़ी बात