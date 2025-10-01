लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र अब्दुल्ला तौफीक का शव उनके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। आजमगढ़ के रहने वाले 19 वर्षीय अब्दुल्ला बीटेक के छात्र थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है लेकिन घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने इस मामले में जांच की मांग की है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे 19 वर्षीय छात्र अब्दुला तौफीक का शव मंगलवार की देर रात निजी हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने छानबीन की है। फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने जांच की मांग की है।

पुलिस के मुताबिक, आजमगढ़ के करमैनी निवासी अब्दुल्ला गुडंबा की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और विवि के पास ही एक निजी हास्टल में रहते थे। जीजा रियाज ने बताया कि आखिरी बार सोमवार को अब्दुल्ला की मां हसीना से बात हुई थी तब वह ठीक था।