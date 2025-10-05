लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर मंदिर से टकराई एम्बुलेंस, चालक की हालत गंभीर

लखनऊ के तेलीबाग में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस पीआरवी से टकरा गई और हनुमान मंदिर की दीवार से जा टकराई। एम्बुलेंस चालक घायल हो गया जिसे पुलिस ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस चालक मरीज को छोड़कर रायबरेली जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। पीआरवी और एम्बुलेंस दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली रोड के तेलीबाग में शनिवार की देर रात तेज रफ्तार एम्बुलेंस पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (पीआरवी) में टक्कर मारने के बाद हनुमान मंदिर की दीवार से टकरा गई। घटना में एम्बुलेंस चालक को चोटें आई हैं। पुलिस ने उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। पीआरवी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

