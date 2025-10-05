Language
    लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर मंदिर से टकराई एम्बुलेंस, चालक की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    लखनऊ के तेलीबाग में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस पीआरवी से टकरा गई और हनुमान मंदिर की दीवार से जा टकराई। एम्बुलेंस चालक घायल हो गया जिसे पुलिस ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस चालक मरीज को छोड़कर रायबरेली जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। पीआरवी और एम्बुलेंस दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारकर मंदिर से टकराई एम्बुलेंस।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली रोड के तेलीबाग में शनिवार की देर रात तेज रफ्तार एम्बुलेंस पुलिस प्रतिक्रिया वाहन (पीआरवी) में टक्कर मारने के बाद हनुमान मंदिर की दीवार से टकरा गई। घटना में एम्बुलेंस चालक को चोटें आई हैं। पुलिस ने उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। पीआरवी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

    पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन चालक सुशील यादव ट्रामा सेंटर में मरीज को छोड़कर रायबरेली की तरफ जा रहा था। तेलीबाग के वरदानी हनुमान मंदिर के पास एम्बुलेंस अचानक से अनियंत्रित हो गई और पास से गुजर रही पीआरवी से टकरा गई।

    इसके बाद वरदानी हनुमान मंदिर की दीवार में टकराकर रुक गई। घटना में एम्बुलेंस चालक को चोटें आई हैं।

    राहगीरों की मदद से पुलिस ने उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा है। गंभीर हालत में चालक का उपचार चल रहा है। पुलिस चालक के बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है।

