Ghosi By-Election: घोसी सीट को लेकर सपा ने खोले पत्ते, शिवपाल सिंह यादव ने की नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घोसी विधानसभा सीट से विधायक सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद होने जा रहे उपचुनाव में सपा ने उनके बेटे सुजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुजीत कुमार को लड़ाने का निर्णय कर लिया है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की टिकट पर घोसी सीट से दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। बाद में इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे और उसके बाद हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने उनको हराया था। नवंबर माह में सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। जिसके बाद अब इस सीट पर अप्रैल तक उपचुनाव होना है।