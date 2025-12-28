कफ सीरप मामले में STF के रडार पर सपा के पूर्व विधायक, बैंक डिटेल खंगाल रही टीम
कफ सीरप मामले में समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक एसटीएफ के रडार पर आ गए हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दवा फर्मों के नाम पर मुख्य आरोपी शुभम जायसव ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कफ सीरप मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी एसटीएफ के रडार पर आ गए हैं। पूर्वांचल के पूर्व विधायक ने भी कफ सीरप के आरोपित शुभम जायसवाल के सिंडिकेट से फर्जी दवा की फर्मों के नाम पर कफ सीरप मंगवाया था।
एसटीएफ फिलहाल पूर्व विधायक के नाम की जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उक्त विधायक भी कफ सीरप के सिंडिकेट से जुड़े थे। नतीजतन एसटीएफ ने अंदरखाते उनकी शामिलियत की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही उनके बैंक खातों की भी जांच की जाएगी।
वहीं कफ सीरप मामले के मुख्य आरोपित शुभम अभी भी फरार है। एसटीएफ की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। शुभम की गिरफ्तारी के बाद पूरे सिंडिकेट का राजफाश होगा।
पिछले दिनों विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासी खींततान सामने आइ थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसटीएफ ने इसकी जांच और तेज कर दी है। उम्मीद की जा रही है जल्द ही कुछ और आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
