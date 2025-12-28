कफ सीरप मामले में STF के रडार पर सपा के पूर्व विधायक, बैंक डिटेल खंगाल रही टीम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कफ सीरप मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी एसटीएफ के रडार पर आ गए हैं। पूर्वांचल के पूर्व विधायक ने भी कफ सीरप के आरोपित शुभम जायसवाल के सिंडिकेट से फर्जी दवा की फर्मों के नाम पर कफ सीरप मंगवाया था।

एसटीएफ फिलहाल पूर्व विधायक के नाम की जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उक्त विधायक भी कफ सीरप के सिंडिकेट से जुड़े थे। नतीजतन एसटीएफ ने अंदरखाते उनकी शामिलियत की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही उनके बैंक खातों की भी जांच की जाएगी।