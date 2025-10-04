Language
    नेता प्रतिपक्ष संग आज बरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, इकरा हसन और जियाउर्रहमान बर्क भी होंगे शामिल

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    लखनऊ से मिली खबर के अनुसार जुमे की नमाज के बाद हुए विवाद के चलते समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में बरेली का दौरा करेगा। सपा का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलकर रिपोर्ट देगा और अधिकारियों से बात करेगा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जुमे की नमाज में हुए उपद्रव और उसके बाद चल रही कार्रवाई के बीच शनिवार को सपा का प्रतिनिधि मंडल बरेली जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में 13 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।

    सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का आरोप है कि 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहे थे। निर्दोष लोगों पर पुलिस और पीएसी द्वारा लाठीचार्ज किया गया। बहुत से लोग घायल हुए। 81 लोगों को जेल भेज दिया गया है।

    चार बारात घर सीज किए और कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर द्वारा ढहा दिया गया है। पुलिस द्वारा तीन लोगों का हाफ एनकाउंटर भी किया गया है।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर पार्टी को रिपोर्ट देगा। पीड़ितों की समस्याओं के निदान के लिए बरेली डीआइदजी और कमिश्नर से मिलकर बात करेगा।

    प्रतिनिधिमंडल में सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह व नीरज मौर्य, विधायक अताउर्रहमान व शहजिल इस्लाम अंसारी, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव व प्रवीण सिंह ऐरन आदि शामिल होंगे।

    पुलिस की मुस्तैदी से शांतिपूर्ण रहा माहौल

    'अव लव मुहम्मद' को लेकर बढ़े बवाल के बाद शुक्रवार को पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता बरती गई। जुमे की नमाज के बाद शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के साथ पीएसी जवान भी मुस्तैद रहे।

    बरेली, संभल, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी, रामपुर समेत अन्य संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति का जायजा लेते रहे। डीजीपी मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हर जिले की गतिविधियों पर नजर रखी गई। सोशल मीडिया सेल भी पूरी तरह से सक्रिय रही।

    बरेली में हुए उपद्रव के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। विजय दशमी के बाद पुलिस के सामने जुमे की नमाज के बाद शांति-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती थी। मिली-जुली आबादी वाले संवेदनशील जिलों में जोन व रेंज स्तर से अतिरिक्त पुलिस बल व पीएसी की तैनाती भी की गई थी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान उपद्रवियों व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों से पूरी सख्ती से निपटे जाने का निर्देश दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों को भी फील्ड में रहकर संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कराए जाने का निर्देश था।