यूपी में सपा ने एसआईआर की निगरानी के लिए जिलों में लगाए प्रभारी, 40 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सतर्कता बरत रही सपा ने अब अपने 40 बड़े नेताओं को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा है। इनको एक से दो जिलों का प्रभारी बनाया गया है और आवंटित जिलों में चल रही प्रक्रिया की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद गणना फार्म भरा और एक्स पर पोस्ट कर सभी से फार्म भरने की अपील की।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को इटावा व बदायूं, अवधेश प्रसाद को अयोध्या, बलराम यादव को आजमगढ़, विशंभरर प्रसाद निषाद को बांदा व फतेहपुर, इंद्रजीत सरोज को प्रयागराज और कौशांबी, राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन को आगरा व हाथरस, राम अचल राजभर को वाराणसी, नीरज पाल को बागपत, लालजी वर्मा को अंबेडकरनगर, हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर व सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया है।

पार्टी नेता राजीव राय, डा. मधु गुप्ता, कमाल अख्तर, ओमप्रकाश सिंह, अभिषेक मिश्रा आदि को भी जिम्मा दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में विधानसभावार भ्रमण कर एसआईआर के लिए प्रपत्र वितरण की स्थिति, उनके जमा होने और अपलोड होने की स्थिति का विवरण तैयार करें।

तरकश ‘मिशन-2027’ की तैयारी में जुटे साइकिल वाले भैयाजी सूची की सफाई के काम पर खूब ताल ठोक रहे हैं। केसरिया वालों से लेकर आयोग वालों तक पर तो तीर साध ही रहे हैं, घर-घर जाने से परेशानी जता रहे ड्यूटी वालों के जख्मों को भी सहला रहे हैं। हर रोज उनकी पीड़ा की आवाज को बुलंदी देने में जुटे हैं। कभी साहब लोगों द्वारा दबाव देने की बात तो कभी समय की कमी की दुहाई।