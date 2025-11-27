SIR in UP: एसआईआर में दो बार फॉर्म भरने पर क्या हो सकती है कार्रवाई? डीएम ने कर दिया क्लियर
उत्तर प्रदेश में एसआईआर गणना प्रपत्र को दो जगह भरने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य डेटा में दोहराव और गलतियों को रोकना है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिससे औद्योगिक विकास को सही दिशा मिल सके।
जागरण संवाददाता, औरैया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में पारदर्शिता तथा मतदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए राजनीतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में गुरुवार दोपहर बैठक की।
उन्हें बताया गया कि गणना प्रपत्रों का बीएलओ के माध्यम से बूथवार वितरण किया जा चुका है। यह भी कहा कि यदि कहीं गणना प्रपत्र दो जगह भरने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि बिधूना में 78 प्रतिशत, दिबियापुर 76 व औरैया में करीब 72 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का संग्रहण करते हुए डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि जनपद में कुछ मतदाता ऐसे हैं, जिनके गणना प्रपत्र वितरण में असुविधा हो रही अथवा मिल नहीं रहे।
ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर तीन बार संबंधित पते पर भ्रमण, माइक द्वारा उद्घोष करने के साथ-साथ हर संभव प्रयास किया गया है। परंतु उनके गणना प्रपत्र वितरित नहीं हो पा रहे हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चन्द्र मौर्य, अपर जिला अधिकारी (न्यायिक) नीरज प्रसाद, भाजपा जिला संयोजक अमर चंद्र राठौर, सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, बसपा जिला अध्यक्ष कमल गौतम, सीपीआइएम सदस्य जिला मंत्री हरिशचंद्र गुप्ता, कांग्रेस जिला प्रवक्ता प्रवीण गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राविन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
वेयर हाउस का किया निरीक्षण
डॉ. इन्द्रमणि ने कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम, वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक वाह्य निरीक्षण किया। संबंधितों को निर्देशित किया कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों की निर्धारित समय के अनुरूप ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। कंट्रोल रूम का संचालन उन्होंने देखा।
उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आगणन के अनुसार कंट्रोल यूनिट के भंडार भवन में अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करें।
