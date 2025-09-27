Language
    यूपी स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को देखकर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट, उल्टे पैर दौड़े अधिकारी

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:55 PM (IST)

    लखनऊ के अमीनाबाद में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची लेसा टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने पुराने मीटर सही चलने पर स्मार्ट मीटर की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड करने की आशंका भी जताई। विरोध के बाद लेसा टीम बिना मीटर लगाए वापस लौट गई।

    स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम का व्यापारियों ने किया विरोध

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्मार्ट मीटर लगाने अमीनाबाद गए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यापारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों के विरोध के चलते एसडीओ सहित लेसा की टीम को बैरंग लौटना पड़ा।

    अमीनाबाद की जूते वाली गली में एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार टीम के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे। जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल ने इसका विरोध कर दिया। नगर उपाध्यक्ष एवं जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमित दीक्षित ने कहाकि जब पुराने मीटर ठीक काम कर रहे हैं तो ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है ?

    खबरें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से चलते हैं, विभाग की मंशा योजनाबद्ध तरीके से आगे चलकर स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में तब्दील करने की है। ऐसे में व्यापारियों को विभाग की यह जबरदस्ती कतई स्वीकार नहीं है। व्यापारियों ने अधिकारियों की मनमानी की सूचना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता को दी। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता से वार्ता के बाद लेसा की टीम बिना स्मार्ट मीटर लगाए वापस लौट गई।