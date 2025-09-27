यूपी स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को देखकर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट, उल्टे पैर दौड़े अधिकारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्मार्ट मीटर लगाने अमीनाबाद गए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यापारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों के विरोध के चलते एसडीओ सहित लेसा की टीम को बैरंग लौटना पड़ा।

अमीनाबाद की जूते वाली गली में एसडीओ पुरुषोत्तम कुमार टीम के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे। जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल ने इसका विरोध कर दिया। नगर उपाध्यक्ष एवं जूते वाली गली आदर्श व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमित दीक्षित ने कहाकि जब पुराने मीटर ठीक काम कर रहे हैं तो ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है ?