सीतापुर BSA के साथ मारपीट मामले से शिक्षा जगत में हलचल, मंत्री आशीष पटेल ने निष्पक्ष जांच मांग

सीतापुर में बीएसए के साथ मारपीट के मामले में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से बात की और कहा कि शिक्षक बृजेंद्र वर्मा के साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज जांचने की मांग की है। शिक्षक संगठनों ने भी इस मामले में त्वरित जांच की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के साथ हुई मारपीट के मामले ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में फोन पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी बात की।

आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा कि सीतापुर का यह प्रकरण अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक बृजेंद्र वर्मा कर्मठ, ईमानदार और नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले शिक्षक हैं, जिन्हें इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आपा खो दिया।

केवल 20 सेकेंड की वीडियो क्लिप के आधार पर शिक्षक को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है। बीएसए कार्यालय में प्रवेश से लेकर पूरे घटनाक्रम तक की सीसीटीवी फुटेज देखी जानी चाहिए। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।