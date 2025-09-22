Waqf Board की मुतवल्लियों को चेतावनी, 5 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

Language
    शिया वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों को 5 दिसंबर तक विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने चेतावनी दी है कि विफल रहने पर कार्रवाई की जाएगी। सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर और ईमेल उपलब्ध हैं। लखनऊ कार्यालय में भी सहायता केंद्र है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की धीमी प्रगति पर शिया वक्फ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मुतवल्लियों, प्रशासकों एवं प्रबंध कमेटी को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पांच दिसंबर तक इस पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को विवरण अपलोड किया जाना है।

    शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने सोमवार को वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने सभी को अति शीघ्र अपनी-अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने चेतावनी भी दी यदि कोई मुतवल्ली/प्रबंध कमेटी वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें यदि किसी को सहायता की जरूरत है तो टोल फ्री नंबर (1800110150) तथा ई-मेल (support-umeed @ gov.in) से संपर्क किया जा सकता है। उप्र शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के कार्यालय में भी सहायता केंद्र स्थापित है।