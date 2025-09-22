Waqf Board की मुतवल्लियों को चेतावनी, 5 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की धीमी प्रगति पर शिया वक्फ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मुतवल्लियों, प्रशासकों एवं प्रबंध कमेटी को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पांच दिसंबर तक इस पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को विवरण अपलोड किया जाना है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने सोमवार को वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने सभी को अति शीघ्र अपनी-अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।