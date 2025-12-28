Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'वंदे मातरम का मुद्दा बनाने वालों से होशियार रहें', लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक सम्मेलन में कश्मीर के मौलानाओं ने वंदे मातरम गाया। संस्थापक सदस्य अम्मार रिजवी ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा में आयोजित ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वार्षिक सम्मेलन में कश्मीर से आए मौलानाओं ने वंदे मातरम भी गाया।

    बोर्ड के संस्थापक सदस्य अम्मार रिजवी ने वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद से लोगों को होशियार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारी मातृभूमि से जुड़ा है। मौलाना यासूफ अब्बास ने भी वंदे मातरम पर अपनी बात रखी थी, मैं उसका समर्थन करता हूं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हर संगठन शिया के कल्याण के लिए काम कर रहा है, उनके लोगो को बुलाकर जलसा बुलाए, सुप्रीम बॉडी बनाए। वह सुप्रीम कौंसिल ऑफ शिया हो।

    कौम के मसले एक जगह हल हो । तालीम इदारे कायम कीजियें। कई मौलानाओं ने हर जिले में प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही। कश्मीर से आए मौलानाओं ने वंदे मातरम भी गाया।