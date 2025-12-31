काेहरे के चलते शताब्दी एक्सप्रेस आज निरस्त, दो सप्ताह से चल रही थी लेट, चार उड़ानें भी रद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण पिछले दो सप्ताह से घंटों देरी से चल रही शताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार को निरस्त हो गई। मंगलवार को सुबह नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना नहीं हुई।

इस कारण लखनऊ से भी नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार को निरस्त कर दी गई। रेलवे की लेट लतीफी की स्थिति बताने वाले एप भी सुबह काम नहीं कर रहे थे। इससे यात्रियों की दिक्कत और बढ़ी।

दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआइ-2499 और एआइ-1720 निरस्त कर दी गई। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली उड़ान एआइ-2500 और एआइ-1821 को भी निरस्त कर दिया गया।

सोमवार को दोपहर 3:30 की जगह शताब्दी एक्सप्रेस रात 10:32 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। यह ट्रेन मंगलवार सुबह 11 बजे नई दिल्ली पहुंच सकी। वहीं, साप्ताहिक बंदी के कारण आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार को नहीं हो सका।