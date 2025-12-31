आसमान के एकाधिकार पर विराम लगाएगी प्रतिस्पर्धा की नई उड़ान, तैयार है शंख एयर

निशांत यादव, जागरण, लखनऊ : इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के निरस्त होने का चार से 10 दिसंबर तक जो दर्द महंगा टिकट खरीदने वाले यात्रियों ने सहा, उस पर ही मरहम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन नई एयरलाइन को घरेलू उड़ान की अनुमति पिछले सप्ताह प्रदान की है।

इसमें ही एक एयरलाइन शंख एयर है, जो मार्च से लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों से अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। यह सेवाएं न केवल चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगी, वहीं, एक बार फिर फेयर वार होने पर यात्रियों के किराए में भी कमी आ सकती है।

लखनऊ एयरपोर्ट पर लो फेयर वाली एयरलाइन गो फर्स्ट के बंद होने के बाद से अब इंडिगो एयरलाइन का दबदबा बढ़ गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रतिदिन 120 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों का आपरेशन हो रहा है। इसमें 70 प्रतिशत से अधिक उड़ानें इंडिगो एयरलाइन की हैं।

तीन एयरबस श्रेणी के विमान पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के निरस्त होने के बाद घरेलू मार्केट के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी दी है। वहीं, पहले से एनओसी प्राप्त कर चुकी शंख एयर को आपरेशन की अनुमति प्रदान की है। शंख एयर लखनऊ आधारित विमान कंपनी है। कंपनी पहले चरण में पांच विमानों के साथ मार्च में अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इसमें तीन एयरबस ए 320 और दो ए 320 नियो श्रेणी के विमान होंगे।

मध्यमवर्गीय परिवारों को महंगा नहीं लगेगा किराया शंख एयर के चेयरमैन श्रवण कुमार विश्वकर्मा कहते हैं कि मध्यमवर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर विमान के किराए और सर्विस की पालिसी बनेगी। ऐसे यात्री जो रेलवे में तो महंगा टिकट खरीदकर यात्रा कर सकते हैं , लेकिन विमान से सफर करने में हिचकते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की तैयारी है।

पहले चरण में जोड़ेंगे दस शहर पहले चरण में लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बागडोगरा सहित 10 शहरों को जोड़ने की तैयारी है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज से दिल्ली , मुंबई, अहमदाबाद सहित कई शहर अगले चरण में जोड़े जाएंगे। तीसरे चरण में कानपुर, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी जैसे उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी सेवाएं शुरू होंगी।



वर्ष 2028 तक इंटरनेशनल उड़ानें कंपनी 2028 के अंतिम में लखनऊ से दुबई सहित कई गंतव्य की इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू करेगी। एयरलाइन इकोनोमी क्लास का किराया किसी भी सीजन और अधिक डिमांड पर नहीं बढ़ाएगा। हां बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए कुछ सेवाओं के साथ यात्रा कुछ महंगी हो सकती है।

कभी चलाया टैंपो, अब विमान उड़ाने की तैयारी उन्नाव में जन्मे श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने राजकीय इंटर कालेज में दसवीं तक पढ़ाई की। वर्ष 2010 में पढ़ाई छोड़ उन्नाव से कानपुर तक टैंपो को किराए पर लेकर चलाया। इसके बाद कुछ छोटे काम किए और फिर लखनऊ आ गए। यहां सीमेंट व सरिया की की एजेंसी ली और फिर खनन में काम में लग गए। आज उनके पास 472 ट्रकों का बेड़ा है।