    लखनऊ में SBI ग्राहक सेवा केंद्र से लाखों की धोखाधड़ी का आरोप, संचालक हुआ फरार

    By Ayushman Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:18 PM (IST)

    SBI ग्राहक सेवा केंद्र से लाखों की धोखाधड़ी का आरोप।

    संवाद सूत्र, काकोरी। कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से जुड़े एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर ग्राहकों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर फरार होने का आरोप लगा है। मामले सामने आने के बाद आक्रोशित ग्राहकों ने कस्बा स्थित एसबीआइ शाखा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्राहकों ने न केवल सेवा केंद्र संचालक, बल्कि बैंक कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया।

    ग्राहकों के अनुसार, काकोरी कस्बे में स्थित एसबीआई शाखा से संबद्ध एक ग्राहक सेवा केंद्र बैंक के पास ही संचालित होता था। इस केंद्र का संचालन नरेंद्र कुमार द्वारा किया जा रहा था। सुविधा और नजदीकी के चलते बड़ी संख्या में बैंक ग्राहक इसी केंद्र पर अपने खाते में रुपये जमा कराते थे।

    आरोप है कि संचालक ने इस भरोसे का फायदा उठाते हुए कई ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की और लाखों रुपये हड़प लिए। ग्राहकों का कहना है कि संचालक ने कुछ मामलों में जमा की गई रकम को खाते में चढ़ाया ही नहीं, जबकि कई खातों से धोखे से रुपये निकाल लिए गए।

    जब ग्राहकों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने केंद्र पर जाकर शिकायत की, तो संचालक बहाने बनाकर उन्हें टालता रहा। कुछ दिनों बाद उसने अचानक ग्राहक सेवा केंद्र बंद कर दिया और फरार हो गया।

    इसके बाद ठगे गए ग्राहकों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पीड़ित ग्राहक एसबीआइ शाखा पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बैंक प्रबंधन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

    प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना इस तरह की धोखाधड़ी संभव नहीं है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए बैंक परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक से संबद्ध जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड के यूपी हेड ईशान अपनी टीम के साथ बैंक शाखा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित ग्राहकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं।

    इस दौरान कई ग्राहकों ने अपनी लिखित शिकायतें और जमा की गई रकम से संबंधित दस्तावेज टीम को सौंपे। यूपी हेड ईशान ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि सभी शिकायत पत्रों की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    बैंक प्रबंधन के आश्वासन के बाद आक्रोशित ग्राहक शांत हुए। पुलिस और बैंक स्तर पर मामले की जांच की तैयारी की जा रही है। पीड़ित ग्राहकों को उम्मीद है कि जांच के बाद उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।