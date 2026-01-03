संजय निषाद के बयान से चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा! कहा- ‘पउआ’ पिलाकर ‘झउआ’ भर वोट ले रहीं पार्टियां 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने शनिवार को कांग्रेस, सपा और बसपा पर तीखा हमला बाेला। उन्होंने कहा कि 70 साल से ‘पउआ’ पिलाकर ‘झउआ’ भर वोट लिया जा रहा है। कौन ले रहा है, इस सवाल पर कहा कि सब जानते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें रही हैं, पर अब ‘झउआ’ भर वोट लेने वाले सत्ता से बाहर हैं। हम मतदाताओं को और जागरूक करेंगे। उन्होंने अपने आवास में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाने और 13 जनवरी कसे संकल्प यात्रा निकालने की भी बात कही।

अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता में मत्स्य मंत्री ने कहा कि मेरे सरकारी आवास में फूलन देवी की प्रतिमा लगाई जाएगी। जब तक मैं मंत्री हूं, तब तक प्रतिमा लगी रहेगी। उसके बाद हम प्रतिमा साथ ले जाएंगे। उनके अलावा समाज के अन्य महापुरुषों की मूर्ति भी लगाई जाएंगी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रश्न पर कहा कि वहां स्वतंत्रता दिलाने वाले अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाने के लिए वह सरकार को पत्र लिखेंगे।