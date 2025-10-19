Samajwadi Party: दीपावली को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी ने दी सफाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीते दिनों दीपावली पर्व को लेकर बयान पर भाजपा के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी ने सफाई दी है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने अखिलेश यादव की हिंदुओं के प्रमुख पर्व की क्रिसमस से तुलना पर बयान जारी किया है।

मुख्य प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ कहा कि हमारी यही कामना है कि सच्ची दिवाली का उजाला हर घर तक पहुंचे।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के लिए हम ये संकल्प उठाते हैं कि 2027 की दिवाली पर पीडीए सरकार उनके करोड़ों रूपये के दीये खरीदेगी। जिनसे उनकी इतनी आमदनी हो सके कि उनके घरों में कई महीनों तक दिवाली का प्रकाश बना रहे।