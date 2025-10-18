Language
    UP Politics: सपा मुखिया अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पर हमला जारी, बताया स्टार विभाजक

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    Samajwadi Party President Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ के यमराज वाले बयान को लेकर कहा कि वह नफरत की राजनीति कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर डिवाइड एंड रूल का आरोप लगाया है, जबकि सच तो यह है कि वही लोग डिवाइड एंड रूल की नीति चला रहे हैं।

    Hero Image

    पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख अखिलेश यादव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार का स्टार प्रचारक बनने को लेकर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर गए हैं।

    अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को मीडिया को संबोधित किया और कहा कि बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगीं। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ के यमराज वाले बयान को लेकर कहा कि वह नफरत की राजनीति कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर डिवाइड एंड रूल का आरोप लगाया है, जबकि सच तो यह है कि वही लोग डिवाइड एंड रूल की नीति चला रहे हैं। वे निगेटिव लोग हैं, एनडीए है, इसीलिए निगेटिव हैं।
    उत्तर प्रदेश में बिजली संकट के सवाल पर कहा कि फुस्स फुलझड़ी से क्या उम्मीद करेंगे। जब बिजली बनाई नहीं तो देंगे कहां से, सरकार ने बिजली बर्बाद कर दी। अब निजीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं। सफाई के प्रश्न पर कहा कि यहां चारों तरफ कूड़ा दिखता है। जिस संस्था ने यह बताया कि था कि सफाई में लखनऊ अव्वल है, उस पर एफआइआर होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपये के बजट की चोरी हो गई। यह सरकार ट्रैफिक और नाले भी नहीं संभाल पा रही है।
    सपा प्रमुख ने कहा कि हम सब भेदभाव का शिकार लोग एक पीड़ा के सूत्र से बंधे हैं। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं जब दक्षिण भारत में पढ़ता था, वहां हिंदी में हस्ताक्षर करने पर पाबंदी थी। यहां हर किसी को कभी न कभी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। हम समाजवादी इसकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। अब बुल और बुलडोजर हटाने का समय आ गया है।
    अयोध्या में दीपोत्सव के प्रश्न पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक करोड़ दीये जलेंगे। कुंभकार समाज के हित में काम करेंगे। उन्होंने भाजपा के लोगों पर जमीनों की लूट, अवैध निर्माण करने आदि के आरोप भी लगाए।