Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रियल एस्टेट कारोबारी ने पांच साल में बनाया 100 करोड़ का टर्नओवर, आयकर विभाग की छापामारी में खुला राज

    By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:34 AM (IST)

    बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान पर आयकर चोरी का आरोप है। आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मोईन खान की फर्म का टर्नओवर पांच साल में 15 गुना बढ़ गया, लेकिन आयकर का भुगतान नहीं किया गया। 35 से 40 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण भी सामने आया है। हवाला के माध्यम से धन को ठिकाने लगाने की भी जांच चल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहराइच में रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान ने बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी की है। आयकर विभाग की टीमों की मोईन खान के आवास समेत उसके करीबियों के आगरा, मथुरा व बरेली स्थित ठिकानों पर छापेमारी जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि मोईन खान की फर्म का टर्नओवर वर्ष 2020 में लगभग छह करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये है। पांच वर्षाें में 15 गुणा से अधिक टर्नओवर बढ़ने के बाद भी आयकर का भुगतान न के बराबर किया गया।

    साथ ही 35 से 40 करोड़ रुपये असुरक्षित ऋण लेने का तथ्य भी सामने आया है। आशंका है कि काली कमाई को खपाने के लिए कागजों पर बाेगस लोन दर्शाया गया। हवाला की रकम को खपाए जाने को लेकर भी छानबीन की जा रही है।

    मोईन खान आगरा व मथुरा के कारोबारियों से प्लास्टिक का फर्नीचर व अन्य सामान मंगाता था। उनकी फैक्ट्रियों में भी छानबीन की जा रही है। आगरा-मथुरा के कारोबारियों द्वारा भी कर चोरी की आशंका है। उनके दस्तावेजों की छानबीन भी की जा रही है।

    आयकर विभाग ने बुधवार को बहराइच में देहात काेतवाली क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित मोईन खान के आवास पर छापा मारा था। उसके चार अन्य ठिकानों समेत आगरा, मुथरा व बरेली स्थित करीबियों के कुल 12 ठिकानों पर छानबीन शुरू की गई थी।

    मोईन के पिता के नाम नगीन मोल्डिंग कंपनी पंजीकृत है, जो प्लास्टिक के सामान का कारोबार करती है, जबकि रियल एस्टेट की नगीन इंफ्रा हाइट्स व पिन क्रास कंपनियां भी हैं, पर इनमें अधिक कारोबार नहीं पाया गया। रियल एस्टेट की कई बोगम फर्में भी जांच के घेरे में हैं।

    इन फर्मों के माध्यम से पिछले पांच-छह वर्षाें में किए गए लेनदेन का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है। एक अधिकारी के अनुसार एक रियल एस्टेट फर्म के जरिए बहराइच में बड़ी प्लाटिंग भी की जा रही है। आशंका है कि यह मोईन खान की मुखौटा फर्म है। मोईन ने बहराइच में एक होटल भी बनवाया है।

    बीते कुछ वर्षाें में ही मोईन खान के करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने व कारोबार को कई गुणा बढ़ाने पर जांच एजेंसियों को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ था और जांच शुरू की गई थी।

    नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध गतिविधियों में भी रियल एस्टेट कारोबारी की संलिप्तता का भी संदेह है। छापेमारी में संपत्तियों के कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिन्हें लेकर भी पड़ताल की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- जीजा से मिला 80 लाख रुपये का गिफ्ट, आयकर विभाग ने तुरंत भेजा नोटिस; क्या व्यक्ति को देना पड़ा टैक्स? 