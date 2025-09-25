अब विद्यार्थी चुनेंगे अपनी पसंद का कोर्स, यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्या नया होने वाला है?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू कर रहा है। इसके तहत छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक सर्वे में छात्रों ने फूड टेक्नोलॉजी आईटी ब्यूटी कल्चर और कृषि आधारित कोर्सों में रुचि दिखाई। चयनित 236 विद्यालयों में 210 घंटे का विशेष कोर्स शुरू होगा जिससे छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत अब विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

इससे विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित न रहकर व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल करेंगे और भविष्य में रोजगार के अवसर पा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में 1138 विद्यालयों में सर्वे कराया गया। इस सर्वे में विद्यार्थियों ने अपनी रुचि स्पष्ट रूप से सामने रखी। सबसे अधिक झुकाव फूड टेक्नोलाजी, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), ब्यूटी कल्चर और कृषि आधारित कोर्सों की ओर देखा गया।

विद्यार्थियों के अनुसार ये कोर्स न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे बल्कि स्वरोजगार की राह भी खोलेंगे। सर्वे के आधार पर अब चयनित 236 राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के दौरान 210 घंटे का विशेष कोर्स संचालित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर पर ही व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

प्रदेश में प्रोजेक्ट अलंकार वर्ष 2022 से संचालित किया जा रहा है। अभी तक 480 विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण चल रहा है, जिससे हजारों विद्यार्थियों की स्किल्स विकसित हो रही हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण उसी दिशा को और व्यापक रूप देगा।