प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, नियुक्ति का आदेश जारी
VC of University of Lucknow: लखनऊ विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। राजभवन से जारी पत्र के अनुसार, प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है।
राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से शनिवार को सैनी की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में फिलहाल प्रो. मनुका खन्ना कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी संभाल रही है।
इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि प्रो. जय प्रकाश सैनी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को भेजी गई है। नियुक्ति आदेश पर कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर एम. बोबडे के हस्ताक्षर हैं।
प्रो. सैनी सितंबर 2023 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। उनका कार्यकाल पूरा होने में अभी लगभग नौ महीने का समय शेष है। एमएमएमयूटी के नए कुलपति की घोषणा नहीं हुई है। इस वजह से यह माना जा रहा है कि वहां का कार्यभार प्रो. सैनी के पास ही रहेगा।
लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक राय जुलाई 2025 में आईआईएम कोलकाता के निदेशक बनाए गए थे। उसके बाद से ही लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रो. मनुका खन्ना अभी कार्यवाहक कुलपति हैं।
झांसी के निवासी प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी वर्तमान में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति हैं। कुलाधिपति आदेश के अनुसार, जय प्रकाश सैनी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर कार्य करेंगे।
प्रो. सैनी को शिक्षण, रिसर्च और अकादमिक प्रशासन में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और कई पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन भी किया है। प्रो. जेपी सैनी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के चौथे कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर कई अहम निर्णय लिए जो मील का पत्थर साबित हो रहे है।
प्रो. जेपी सैनी का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव काफी समृद्ध है। उन्होंने वर्ष 1996 में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री प्राप्त की, जबकि वर्ष 2001 में केएनआईटी, अवध विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। प्रो. सैनी जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के निदेशक भी रह चुके हैं। इसके साथ वह दो बार डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, कानपुर के निदेशक पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
