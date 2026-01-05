जौनपुर के किसान की बेटी पूजा बनीं असिस्टेंट कमांडेंट, योगी सरकार की मुफ्त कोचिंग ने संवारा भविष्य

डिजिटल टीम, लखनऊ/जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक साधारण सी किसान की बेटी पूजा सिंह ने वह कर दिखाया है, जो संसाधनों के अभाव में जूझ रहे लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के मार्गदर्शन में पूजा ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की CAPF परीक्षा उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट का पद हासिल किया है।

संघर्ष से सफलता तक: दिल्ली की गलियों से जौनपुर के खेतों तक पूजा सिंह का सफर चुनौतियों भरा रहा। उनके पिता खेती के जरिए परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पूजा ने अपनी 12वीं तक की शिक्षा दिल्ली से पूरी की, लेकिन महानगर का भारी खर्च और परिवार की सीमित आय उनकी उच्च शिक्षा के आड़े आने लगी। आर्थिक दबाव के कारण उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस जौनपुर आना पड़ा, जहाँ उन्होंने टीडी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

'अभ्युदय योजना' बनी सपनों की संजीवनी स्नातक के बाद पूजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगी कोचिंग फीस थी। पूजा बताती हैं कि यदि वह किसी निजी संस्थान में प्रवेश लेतीं, तो उन्हें 1 से 1.50 लाख रुपये खर्च करने पड़ते, जो उनके परिवार के लिए असंभव था।

मई 2024: पूजा ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लिए आवेदन किया।

जून 2024: वह मुफ्त कोचिंग से जुड़ीं और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयारी शुरू की।

रणनीति: कॉलेज के बाद प्रतिदिन शाम को डेढ़ घंटे की नियमित कक्षाओं, सटीक नोट्स और शिक्षकों द्वारा बार-बार कराए गए रिवीजन ने उनकी नींव मजबूत की। पहले प्रयास में फतह: संसाधनों पर भारी पड़ा संकल्प पूजा ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच को दिया है। उन्होंने कहा, "अभ्युदय योजना ने न केवल मेरा आर्थिक बोझ खत्म किया, बल्कि मुझे वह आत्मविश्वास दिया कि मैं भी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर सकती हूँ।" पहले ही प्रयास में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पूजा ने साबित कर दिया कि यदि सही मार्गदर्शन मिले, तो गाँव की गलियों से निकली प्रतिभा भी देश की सुरक्षा की कमान संभाल सकती है।