Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में पीएम-ऊषा के तहत 80 लाख रुपये मंजूर, युवा उद्यमी अभियान को मिला सम्मान

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:06 AM (IST)

    पीएम-ऊषा के तहत प्रबंधन और शोध के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए अटेवा ने 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सम्मानित किया गया जहाँ 9200 युवाओं ने व्यापार शुरू करने के लिए पंजीकरण कराया।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी में पीएम-ऊषा के तहत 80 लाख रुपये मंजूर, युवा उद्यमी अभियान को मिला सम्मान

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- ऊषा) के अंतर्गत प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन, शोध (एमएमईआर) गतिविधियों के लिए 80 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अभियान के निदेशक को निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि यह पैसा केवल स्वीकृत कार्यों व मदों में ही खर्च की जाएगी और योजना की गाइडलाइंस का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुरानी पेंशन के लिए 25 नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे कर्मी

    नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम (अटेवा) ने 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देशभर के शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी राजधानी में एकजुट होकर सरकार से हक की लड़ाई लड़ेंगे।

    वर्षों से लंबित मांग को नजरअंदाज किए जाने से आक्रोश बढ़ा है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए 25 अक्टूबर को सामूहिक प्रेसवार्ता होगी, जबकि आठ नवंबर को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षों और मंत्रियों की बैठक कर रणनीति तय की जाएगी।

    युवा उद्यमी अभियान को मिला अवार्ड आफ ऑनर

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना को उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (यूपीआइटीएस) में अवार्ड आफ आनर प्रदान किया गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपीआइटीएस में युवा उद्यमी सम्मेलन में अपना व्यापार शुरू करने को लेकर 9200 युवाओं पंजीकरण कराया है।

    योजना के नोडल अफसर सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन में कई प्रसिद्ध फ्रेंचाइज़ ब्रांड्स, मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस-आन-व्हील्स वेंचर्स ने भाग लिया। इनमें डाक्टर मोरिंगा, एमबीए मखानेवाला, हनीमैन, चीजी क्रेजी कैफे और ओसियन एंटरप्राइज जैसे ब्रांड्स ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। 