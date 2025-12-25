PM Modi: भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी आज देश को समर्पित करेंगे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल'

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखन‍ऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में बने 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन करेंगे। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल में वाजपेयी के साथ ही डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य मूर्तियां लगाई गई हैं।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में कमल के आकार का बना एक आधुनिक संग्रहालय भी है जो 98 हजार वर्ग फीट में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद म्यूजियम को देखेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री करीब दो घंटे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर रहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भव्य 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपरान्ह ढाई बजे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह स्थल भारतीय राष्ट्रवाद की त्रयी कहे जाने वाले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और अमूल्य योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का अनुपम प्रयास है।

इस संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर उद्घाटन समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। अतिथियों समेत, डेढ़ लाख से अधिक लोग इस अवसर के साक्षी बनेंगे। सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक डायवर्जन के साथ उद्घाटन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की भी सभी तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा चुका है। राजधानी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी।

राष्ट्र नायकों की मूर्तियों का लोकार्पण करेंगे पीएम राष्ट्र प्रेरणा स्थल के भव्य उद्घाटन समारोह के आयोजन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विशाल प्रांगण में फूलों से कमल की आकृति की रंगोली बनाई जा रही हैं। साथ ही प्रेरणा स्थल की बाहरी दीवारों पर कला संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चिन्हों का अलंकरण किया गया है।

राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं के अनावरण का कार्यक्रम दो बजे अपराह्न शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से प्रेरणा स्थल पहुंच कर सबसे पहले राष्ट्र नायकों की मूर्तियों के लोकार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद राष्ट्र नायकों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन करके उसका अवलोकन करेंगे। संग्रहालय के ओरिएंटेशन रूम में राष्ट्र नायकों के जीवन पर आधारित वीडियो एवी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे।