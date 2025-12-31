PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर दी शुभकामनाएं, X पर पोस्ट
PM Modi Post on X : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिखा कि अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। य ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर 2025 को अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा पर सभी रामभक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करने की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना संदेश एक्स पर पोस्ट किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिखा कि अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन-पुनीत अवसर पर देश-विदेश के सभी रामभक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन और वंदन। समस्त देशवासियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं।
इससे पहले बुधवार को अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री राम चंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुन: अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था। उसके दो वर्ष पूरे हो गए हैं। ये वही भूमि है जो वर्षों तक रक्तरंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए अपने राजा के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले कर अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली स्वयं सुरक्षा कर रहे हो वहां 'भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे'। तो कैसे कोई यहां पर आतंकी घुस जाता। पिछले पांच वर्ष में 45 करोड़ से अधिक भक्त अयोध्या धाम आए हैं। जहां पर पहले कुछ लाखों लोग आते थे।
अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन-पुनीत अवसर पर देश-विदेश के सभी रामभक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन और वंदन! समस्त देशवासियों… pic.twitter.com/c1eY75MxDa— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2025
