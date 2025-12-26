लखनऊ एयरपोर्ट पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान उतरा, पीएम मोदी ‘एयर वन’ विमान से पहुंचे थे राजधानी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने ‘एयर वन’ विमान से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। उनके विशेष विमान बोइंग 777-300 इआर की लंबाई लगभग 73.9 मीटर (242 फुट) है। यह एयरबस ए 380 (72.7 मीटर) से भी लंबा है, हालांकि बोइंग 747-8 (76.3 मीटर) से थोड़ा छोटा है। गुरुवार को इस विमान के सफलता पूर्वक लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने से अब लंबी दूरी जैसे, अमेरिका यूरोप की फ्लाइटों का रास्ता खुल गया है।

चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार हवाई अड्डे ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अग्निशमन श्रेणी के आधार पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद नियामक एजेंसी ने बी 777-300इआर के संचालन की मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठित यात्रा में बी777-300 इआर विमान के सफल संचालन किया गया। इस पहली उड़ान ने हवाई अड्डे के लिए एक नया रिकार्ड बनाया है, क्योंकि यह हवाई अड्डा अपने डिजाइन और अनुमोदन के अनुसार सबसे बड़े विमान को संभालने में सक्षम है। बी777-300 ईआर की यात्री क्षमता 365 से 396 यात्रियों को ले जाने की है।

क्षमता के मामले में यह एयरबस ए 380 और बोइंग 747-8 के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सक्रिय यात्री विमान है। बी 777-300ईआर ने चार इंजन वाले विमानों (जैसे 747 और ए340) के युग को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है।