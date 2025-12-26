Language
    लखनऊ एयरपोर्ट पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान उतरा, पीएम मोदी ‘एयर वन’ विमान से पहुंचे थे राजधानी

    By Anshu Dixit Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने ‘एयर वन’ विमान से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। उनके विशेष वि ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने ‘एयर वन’ विमान से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। उनके विशेष विमान बोइंग 777-300 इआर की लंबाई लगभग 73.9 मीटर (242 फुट) है। यह एयरबस ए 380 (72.7 मीटर) से भी लंबा है, हालांकि बोइंग 747-8 (76.3 मीटर) से थोड़ा छोटा है। गुरुवार को इस विमान के सफलता पूर्वक लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने से अब लंबी दूरी जैसे, अमेरिका यूरोप की फ्लाइटों का रास्ता खुल गया है।

    चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार हवाई अड्डे ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अग्निशमन श्रेणी के आधार पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद नियामक एजेंसी ने बी 777-300इआर के संचालन की मंजूरी दे दी।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठित यात्रा में बी777-300 इआर विमान के सफल संचालन किया गया। इस पहली उड़ान ने हवाई अड्डे के लिए एक नया रिकार्ड बनाया है, क्योंकि यह हवाई अड्डा अपने डिजाइन और अनुमोदन के अनुसार सबसे बड़े विमान को संभालने में सक्षम है। बी777-300 ईआर की यात्री क्षमता 365 से 396 यात्रियों को ले जाने की है।

    क्षमता के मामले में यह एयरबस ए 380 और बोइंग 747-8 के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सक्रिय यात्री विमान है। बी 777-300ईआर ने चार इंजन वाले विमानों (जैसे 747 और ए340) के युग को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

    इसमें लगे जीई 90-115B इंजन दुनिया के सबसे शक्तिशाली वाणिज्यिक जेट इंजन रहे हैं (हाल ही में 777एक्स के जीई9एक्स ने इसे पीछे छोड़ा है)। दो इंजन होने के कारण यह 747 की तुलना में बहुत कम ईंधन खर्च करता है, यही वजह है कि अमीरात, एयर इंडिया और यूनाइटेड जैसी एयरलाइंस इसे अपना ''बैकबोन'' (मुख्य विमान) मानती हैं।