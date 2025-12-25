प्रधानमंत्री मोदी आज देश को समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल, फूलों से सजा 65 एकड़ का विशाल परिसर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। देशभर में राष्ट्रवाद का शंखनाद लखनऊ से होने जा रहा है। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल बने जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों व म्यूजियम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को दो बजे करेंगे।

65 एकड़ के विशाल परिसर को विविध फूलों से सजाया गया है। 65-65 फीट ऊंची तीनों विभूतियों की मूर्तियां दूर से ही लोगों काे आकर्षित कर रही हैं। कमल पुष्प के आकार पर बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आसपास के सात जिलों के सवा लाख से अधिक लोग पहुंचकर भव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। आयोजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां परिसर को पहले ही कब्जे में ले चुकी हैं, बुधवार को सुरक्षा की माकड्रिल की गई। प्रेरणा स्थल परिसर में बने हेलीपैड पर एमआइ-17 हेलीकाप्टर ठीक वैसे ही उतारा गया, जिस तरह गुरुवार अपरान्ह दो बजे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उतरेगा।

चप्पे-चप्पे की तलाशी की गई साथ ही स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों को भी जांचा गया। पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रोक लग गई है साथ ही स्थानीय पुलिस व खुफिया टीमें भी सक्रिय हैं। यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि लखनऊ के सांसद रहे पूर्व पीएम अटल के जन्म शताब्दी वर्ष व उनके जन्मदिन पर हो रहा है।

आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक व संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पीएम करेंगे पुष्पांजलि और देखेंगे वीडियो हेलीकाप्टर से उतरकर प्रधानमंत्री गोल्फ कार्ट से प्रतिमा स्थल पर पहुंचेंगे। सबसे पहले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल की कांस्य की बनी मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहां से म्यूजियम पहुंचकर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। म्यूजियम के संबंध में तीन मिनट का वीडियो देखने के बाद जनसंघ व भाजपा के गलियारे को देखेंगे। डा. मुखर्जी गैलरी, बंगाल विभाजन गलियारा, दीनदयाल गैलरी के बाद पूर्व पीएम अटल की गैलरी का भ्रमण करके उनके जीवन प्रसंगों को देखेंगे।

1.72 किलोमीटर का जागिंग ट्रैक राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोगों को सेहतमंद भी करेगा। परिसर में 1.72 किलोमीटर का जागिंग ट्रैक बनाया गया है, ताकि आसपास के लोगों को सुबह व शाम टहलने का अवसर मिल सके। इसी परिसर में मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। मूर्तियों को डिजाइन प्रख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार व मातूराम ने तैयार किया है।

पांच गैलरी व पांच कोर्टयार्ड म्यूजियम में पांच गैलरियों के साथ पांच कोर्टयार्ड का भी निर्माण किया गया है। पहले तल पर बने तीन कोर्टयार्ड क्रमशः भारत माता, जन संघ के प्रतीक चिन्ह दीपक और सुदर्शन चक्र की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। एक कोर्टयार्ड में भारत माता की 10 फिट ऊंची मूर्ति लगी है, साथ ही दीवार पर वंदे मातरम उत्कीर्ण किया गया है।

द्वितीय तल पर बने कोर्टयार्ड में राष्ट्र नायकों के प्रयोग किए गए समान जैसे- तख्त, मेज-कुर्सी, छड़ी आदि को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। इसके अलावा म्यूजियम में 12 इंटरप्रिटेशन वाल बनाई गई हैं, जिन पर म्यूरल और रिलीफ आर्ट के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं और महान विभूतियों को दर्शाया गया है।