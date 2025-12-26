'बिना भेदभाव सबका विकास ही सच्चा सेक्यूलरिज्म' PM मोदी बोले- 'हमने गिराई 370 की दीवार, एक देश एक संविधान का सपना किया साकार'

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आजादी के बाद एक प्रवृत्ति विकसित हो गई थी कि हर सकारात्मक उपलब्धि का श्रेय एक ही परिवार को जाए। उनकी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण को अपना मिशन बनाया, जिससे योजनाओं का लाभ सभी गरीबों तक बिना भेदभाव पहुंच रहा है। परिवारवाद और तुष्टीकरण पर प्रहार करते हुए कहा कि दशकों तक देश में सत्ता कुछ परिवारों के इर्द-गिर्द सिमटी रही।

एक परिवार ने देश को बंधक बनाए रखा। भाजपा ने इस सोच को खत्म कर बिना भेदभाव सबका विकास कर सच्चा सेक्यूलरिज्म (पंथनिरपेक्षता) स्थापित किया है। बसंतकुंज में 65 एकड़ में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाओं के अनावरण और पुष्प अर्पण के बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज देश को समर्पित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के समवेत गायन से हुआ। हजरतगंज से करीब 12 किलोमीटर दूर आइआइएम रोड पर स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा-'तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति में गरीब, दलित और अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हाशिये पर धकेल दिया गया, जबकि भाजपा ने सेवा, सुशासन और सबका साथ-सबका विकास को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया।

हमने गिराई अनुच्छेद 370 की दीवा- मोदी हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराकर एक देश-एक संविधान लागू कर उस राजनीति का अंत किया, जो वोट बैंक के लिए देश को बांटती रही।' उन्होंने आह्वान किया कि सबका प्रयास ही विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करेगा। यह स्थल उस विचारधारा का प्रतीक है, जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। यहां स्थापित प्रतिमाएं संदेश देती हैं कि हर कदम, हर प्रयास और हर संकल्प राष्ट्र निर्माण को समर्पित होना चाहिए। मोदी के संबोधन से उत्साहित लोग बार-बार जयश्रीराम, भारत माता की जय का उद्घोष कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने यूपी की अन्य उपलब्धियों की भी खूब चर्चा की। उत्तर प्रदेश में नए साल में पंचायत चुनाव है और इसके बाद 2027 में विधान सभा चुनाव। भाजपा अपने आयोजनों के माध्यम से राजनीतिक संदेश का अवसर तलाशती रहती है। करीब 65 एकड़ भूमि पर 230 करोड़ रुपये की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल व संग्रहालय का नरेन्द्र मोदी ने भ्रमण भी किया। लगभग आधे घंटे के संबोधन में उन्होंने स्वयं के यूपी से सांसद होने पर गर्व जताया। कहा-'आज गर्व से कह सकता हूं कि यहां के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। कभी यूपी की पहचान खराब कानून व्यवस्था से होती थी, आज विकास और निवेश से होती है। उत्तर प्रदेश 21वीं सदी के भारत में अपनी अलग पहचान बना रहा है।'

दुनिया को दीं क्रिसमस की शुभकामनाएं सभी के जीवन में खुशियां और शांति की कामना के साथ प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। बोले-'25 दिसंबर भारत के इतिहास का अत्यंत प्रेरक दिन है। इसी दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय और महाराजा बिजली पासी की जयंती है। महाराजा बिजली पासी की वीरता और सुशासन की विरासत पर पासी समाज को गर्व है। वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था।' प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उपस्थित जनसमूह बार-बार तिरंगा लहरा कर राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर रहा था।

मोदी ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दो विधान, दो निशान और दो प्रधान की व्यवस्था को सिरे से खारिज किया था। आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर देश की अखंडता के लिए चुनौती बना रहा। भाजपा को गर्व है कि आज जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को उन्होंने संकल्प बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा- 'बीते दशक में करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 से पहले जहां 25 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े थे, आज करीब 95 करोड़ लोग सुरक्षा कवच में हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को जमीन पर उतारा। संचार क्रांति, डिजिटल पहचान, सड़क और कनेक्टिविटी की नींव उन्हीं के कार्यकाल में पड़ी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है और उत्तर प्रदेश नंबर-वन मोबाइल निर्माता राज्य बन चुका है।'

भाजपा ने मुलायम सिंह को भी राष्ट्रीय सम्मान दिया परिवारवाद की उन्होंने आलोचना की। बोले-' परिवारवाद असुरक्षा से पैदा होता है, इसलिए दूसरों की विरासत को छोटा करने की कोशिश की जाती है। भाजपा ने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, बिरसा मुंडा, सुहेलदेव और चौरी-चौरा के शहीदों को पूरा सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री संग्रहालय में आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना इसी सोच का प्रमाण है। हमारी सरकार ने नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, मुलायम सिंह यादव और तरुण गोगोई जैसे नेताओं को भी राष्ट्रीय सम्मान दिया।' कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य ने भी संबोधित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।