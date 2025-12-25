PM Modi in Lucknow LIVE updates: पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल', पढ़ें लाइव अपडेट्स
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में बने 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन करेंगे। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल में वाजपेयी के साथ ही डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य मूर्तियां लगाई गई हैं।
पढ़ें कार्यक्रम के लाइव अपडेट्स-
मंच पर पहुंचे पीएम मोदी
राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के बाद जन संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ भी गाया गया।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खासियतें
राष्ट्र नायकों को समर्पित गैलरियां उनके जीवन, विचारधारा और संघर्षों को जीवंत बनाती हैं। साथ ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड और कैफेटेरिया का भी निर्माण किया गया है।
पीएम मोदी ने किया राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो भारत की राजनीतिक सोच, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं।
कमल की आकृति में बनाया गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल
लखनऊ के वसंत कुंज में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कमल की आकृति में बनाया गया है। प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवाद के शिखर पुरुषों डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं दीन दयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। जिनका निर्माण विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार और मातू राम आर्ट क्रिएशंस ने किया है।
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने की है तैयारी
राष्ट्र प्रेरणा स्थल के भव्य उद्घाटन समारोह के आयोजन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विशाल प्रांगण में फूलों से कमल की आकृति की रंगोली बनाई जा रही हैं। साथ ही प्रेरणा स्थल की बाहरी दीवारों पर कला संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चिन्हों का अलंकरण किया गया है।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पहुंचे। लोगों ने उनके स्वागत में भारत माता की जयकारे के नारे लगाए।
इस सौगात के लिए आभार: केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मजयंती के शताब्दी वर्ष पर उन्हें नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी कर्मभूमि लखनऊ के अंदर आज के दिन आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और इस सौगात के लिए लखनऊ समेत पूरे देश की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।"
ढाई बजे राष्ट्र को समर्पित होगा 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल'
भव्य 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपरान्ह ढाई बजे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह स्थल भारतीय राष्ट्रवाद की त्रयी कहे जाने वाले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और अमूल्य योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का अनुपम प्रयास है।
मंच पर पहुंचे सीएम योगी और अन्य मंत्री, नेता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक राजेश्वर सिंह, राज्य सभा सदस्य ब्रजलाल आदि मंच पर पहुंच चुके हैं।
करीब दो घंटे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर रहेंगे प्रधानमंत्री
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में कमल के आकार का बना एक आधुनिक संग्रहालय भी है जो 98 हजार वर्ग फीट में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद म्यूजियम को देखेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री करीब दो घंटे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर रहेंगे।