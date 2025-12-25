PM Modi in Lucknow LIVE updates: पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल', पढ़ें लाइव अपडेट्स

25 Dec 2025 2:29:07 PM

इस सौगात के लिए आभार: केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मजयंती के शताब्दी वर्ष पर उन्हें नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी कर्मभूमि लखनऊ के अंदर आज के दिन आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जहां अटल बिहारी वाजपेयी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और इस सौगात के लिए लखनऊ समेत पूरे देश की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।"