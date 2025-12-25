प्रधानमंत्री मोदी के विजन से 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे : योगी आदित्यनाथ

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म-शताब्दी के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जन्म शताब्दी अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि हम सब के मार्गदर्शक, अमृत काल के सारथी,आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के शिल्पकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लखनऊ में आज के इस समारोह में उत्तरप्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कवि, एक पत्रकार, एक राष्ट्रवादी विचारक और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के रूप में देख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे है, तो कहीं न कहीं हम सब की प्रेरणा के रूप में डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्रद्धेय अटल जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है।

भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन सपनों का वह भारत जिसमे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन मे एक नया परिवर्तन होता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारत में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के विधान को खारिज किया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती थी। आज इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। आज भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू है

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने वाले और श्रद्धेय अटल के सुशासन को मूर्तरूप देने वाले, इन तीनों महापुरुषों की विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में सजाने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री का आगमन इस लखनऊ की धरा पर हुआ है।

उन्होंने कहा कि आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान शिक्षाविद महामना मदन मोहन मालवीय ज, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विवि की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उनको भारत रत्न देकर उनकी सेवाओं को सम्मानित किया, और महान योद्धा बिजली पासी जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है।

