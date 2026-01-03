‘मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं’ की स्माइलिंग थीम पर होगा लखनऊ का पेडेस्ट्रियन ब्रिज

जागरण संवाददाता, लखनऊ : अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तरह ही अब लखनऊ में गोमती नदी पर खूबसूरत पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पहली किस्त के रूप में 18.90 करोड़ रुपये की स्वीकृति शासन ने दे दी है। एडीसीपी आफिस के पास मरीन ड्राइव से गोमती रिवर फ्रंट के दोनों छोर को यह ब्रिज जोड़ेगा।

एलडीए का गोमती नदी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के निर्माण का प्रोजेक्ट शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए करीब एक वर्ष से लटका था। लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस 180 मीटर लंबे ब्रिज के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। ब्रिज का निर्माण 18 महीने में पूरा होगा, पहले चरण में 18.90 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नदी पर यह ब्रिज 180 मीटर लंबा होगा। रैंप और प्लेटफार्म को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 380 मीटर तक होगी। लोग आसानी से चहलकदमी कर सकें, इसके लिए ब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर रखी जाएगी। ब्रिज के स्ट्रक्चर को संभालने के लिए 13 पीयर्स बनाए जाएंगे।

पुल के तल पर 30 मीटर और 40 मीटर चौड़े स्पैन प्लेट गर्डर्स दिये जाएंगे, जहां लोग खड़े होकर नदी का नजारा देख सकेंगे। इसके अलावा स्टील ट्यूबलर सेक्शन से ब्रिज के किनारों की संरचना की जाएगी। पेडेस्ट्रियन ब्रिज ‘मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं’ की स्माइलिंग थीम पर होगा, जिसकी झलक इसकी डिजाइन में भी दिखेगी।

पुल की सतह पर स्टांप कंक्रीटिंग, जीआरसी पैनल, ग्रेनाइट, एसीपी पैनल का काम कराया जाएगा। इसके अलावा टेंसाइल स्ट्रक्चर से रूफिंग की जाएगी। पुल पर स्ट्रीट लाइट्स, बोलार्ड लाइट्स व फ्लोर लाइट्स लगवायी जाएंगी, जिससे रात के समय पर्याप्त रोशनी के साथ पुल की सुंदर आकृति दिखेगी।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर गोमती नदी पर एडीसीपी आफिस के पास पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जोकि रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ब्रिज की डिजाइन अनूठी व बेहद खास हो, इसके लिए आर्किटेक्ट डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 25 आर्किटेक्ट संस्थाओं ने हिस्सा लेते हुए ब्रिज की ड्राइंग-डिजाइन भेजे थे।