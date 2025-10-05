भोजपुरी स्टार पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंची पत्नी, तभी आ गई पुलिस...फिर इस वजह से घंटो चला ट्रामा

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद फिर से सामने आया। ज्योति पवन के लखनऊ स्थित फ्लैट पर पहुंची जहाँ पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन ने पुलिस बुलाई है और उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने जनता से न्याय की मांग की है और कहा है कि उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सार्वजनिक रूप से चर्चा बना। रविवार को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेलिब्रिटी गार्डन अपार्टमेंट में पवन के फ्लैट पर ज्योति पहुंची तो उनको रोकने पुलिस आ धमकी।

इससे नाराज ज्योति ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर आरोप लगाया कि उनके पति पवन सिंह ने पुलिस बुलाई है। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी फोन पर उनको धमका रहे हैं। ज्याेति ने इसके अलावा तमाम तरह के आरोप पवन सिंह पर लगाए।

पवन सिंह सेलिब्रिटी गार्डन अपार्टमेंट में रहते हैं। रविवार को ज्योति का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वह कह रही हैं कि दोपहर को वह पवन सिंह के घर पर आई हैं। पवन सिंह ने उन्हें फ्लैट में घुसने से रोकने के लिए पुलिस बुला ली है। उन्होंने बताया कि वह बिना मिले हुए नहीं जाएंगी। पुलिस उनको फ्लैट में नहीं जाने दे रही है।