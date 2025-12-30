पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में दावे-आपत्तियों का आखिरी मौका आज, 6 फरवरी को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए मंगलवार को अंतिम मौका है। 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा। छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया था।

आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण अभियान में कुल 1.81 करोड़ नए नाम जोड़े गए हैं। जबकि 1.41 करोड़ के नाम सूची से काटे गए हैं। इसके बाद मतदाताओं की संख्या वर्ष 2021 के 12.29 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई है। ये संख्या वर्ष 2021 के मतदाताओं से 40.19 लाख ज्यादा है।