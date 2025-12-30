पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में दावे-आपत्तियों का आखिरी मौका आज, 6 फरवरी को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए मंगलवार अंतिम मौका है। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसं ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए मंगलवार को अंतिम मौका है। 31 दिसंबर से छह जनवरी तक इनका निस्तारण किया जाएगा। छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया था।
आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण अभियान में कुल 1.81 करोड़ नए नाम जोड़े गए हैं। जबकि 1.41 करोड़ के नाम सूची से काटे गए हैं। इसके बाद मतदाताओं की संख्या वर्ष 2021 के 12.29 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई है। ये संख्या वर्ष 2021 के मतदाताओं से 40.19 लाख ज्यादा है।
पुनरीक्षित सूची में 15 लाख से अधिक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता भी जोड़े गए हैं। ये पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे। दावे और आपत्तियों के बाद कुल मतदाताओं की संख्या घट-बढ़ भी सकती है। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं के दावे भी मंगलवार तक स्वीकार किए जाएंगे।
