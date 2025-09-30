Language
    यूपी में धान-मोटे अनाजों की खरीद को लेकर जरूरी अपडेट, सिर्फ ये किसान कर सकेंगे सरकारी क्रय केंद्रों पर बिक्री

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:45 PM (IST)

    लखनऊ में आज से धान और मोटे अनाजों की खरीद शुरू हो रही है। सरकार ने धान के लिए 23347 किसानों का पंजीकरण किया है। पश्चिमी और लखनऊ संभाग में आज से धान खरीद शुरू होगी जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 1 नवंबर से शुरू होगी। किसान पंजीकरण के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

    सरकारी क्रय केंद्रों पर धान के विक्रय को 23,347 किसानों ने कराया पंजीकरण

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धान और मोटे अनाजों (बाजारा, ज्वार, मक्का) की खरीद आज से शुरू होगी। सरकार क्रय केंद्रों पर धान विक्रय के लिए मंगलवार तक 23,347 किसानों ने पंजीकरण करा लिया था। वहीं बाजरा को 2,081, ज्वार को 390 और मक्का को 252 किसान पंजीकृत हुए हैं।

    खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत आज से पश्चिमी उप्र और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद प्रारंभ होगी। इसके बाद पहली नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में खरीद होगी।

    इसके लिए मंगलवार शाम तक 3300 के मुकाबले 3025 केंद्र खोले जा चुके थे। वहीं 33 जिलों में बाजरा, 25 जिलों में मक्का और 11 जिलों में ज्वार की खरीद की जाएगी। इन फसलों की सरकार क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए किसानों का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

    किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र मोबाइल एप पर पंजीकरण करा सकते हैं। सहायता या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 नंबर पर काल किया जा सकता है।