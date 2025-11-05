योगी सरकार का किसानों को तोहफा, मोटे धान की रिकवरी में मिलेगी एक प्रतिशत छूट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को उपहार के बाद धान उत्पादक किसानों को भी राहत दी है। अब नान हाईब्रिड (मोटे) धान की रिकवरी में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे लगभग 15 लाख किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।

