UP News: मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर, डीपीआर जल्द भेजने का आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण की रफ्तार तेज की जा रही है। जिन जिलों में अभी तक विद्यालयों के लिए निश्शुल्क भूमि नहीं दी गई है, वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलाधिकारी से मिलकर उपयुक्त जमीन जल्द उपलब्ध कराएं। सभी को निर्देश है कि विद्यालय निर्माण कार्य में देरी न हो और सभी जरूरी औपचारिकताएं तय समय में पूरी कर ली जाएं।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा है कि जिन जिलों में भूमि चिह्नित की जा चुकी है, वहां उसे शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कराते हुए खतौनी की प्रति तुरंत भेजी जाए। जिन जिलों में जमीन का चयन नहीं हुआ है, वहां के जिलाधिकारियों को अलग से पत्र भेजा जाएगा।