आईपीएस अधिकारी शलभ माथुर को मुख्यमंत्री कार्यालय से एनओसी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: नये वर्ष के पहले दिन नौ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति के बाद अब एक अधिकारी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक स्थापना के पद पर कार्यरत शलभ माथुर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है।

आईपीएस अधिकारी शलभ माथुर को करीब एक वर्ष पहले पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक स्थापना के पद पर तैनाती मिली थी। अब उनको केंद्र सरकार की सेवा में जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। सीएम आफिस से एनओसी मिलने के बाद अब शलभ माथुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले उत्तर प्रदेश कैडर के छह आईपीएस अधिकारियों की सूची केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मई 2025 में जारी की थी। इनमें 2003 बैच के अजय कुमार मिश्रा, 2006 बैच के शलभ माथुर और 2007 बैच के नितिन तिवारी, अमित पाठक, दीपिका तिवारी व प्रतिभा अंबेडकर का नाम था।

इससे पहले गुरुवार को डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में नए वर्ष के पहले दिन आयोजित समारोह में नव पदोन्नत पुलिस अधिकारियों को प्रतीक चिह्न लगाया। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत हुए तरुण गाबा व प्रवीण कुमार को प्रतीक चिह्न लगाया। इनके अलावा पुलिस उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किरण एस., आनंद सुरेश राव कुलकर्णी, अमित वर्मा, राजीव मल्होत्रा, डा. अखिलेश कुमार निगम व हेमराज मीना को और एसएसपी से पुलिस उप महानिरीक्षक पर प्रोन्नत संतोष कुमार मिश्रा को डीजीपी ने प्रतीक चिह्न लगाया।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक अन्य समारोह में डीजीपी ने नव वर्ष को लेकर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में और अधिक सक्रिय रहकर अपराध की चुनौतियों को हल करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल एक परिवार है। पुलिसकर्मियों के अथक प्रयासों से प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और पुलिस में आमजन का विश्वास मजबूत हुआ है। साथ ही उम्मीद जताई कि नया वर्ष पुलिस के लिए और अधिक उपलब्धियों, जनसेवा, संवेदनशील पुलिसिंग तथा नागरिकों के साथ विश्वास के रिश्ते को और गहराई देने वाला सिद्ध होगा।