    Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एनडीए बना रही सरकार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:03 PM (IST)

    Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपने के साथ नई एनडीए सरकार के गठन का दावा भी पेश किया है। इससे पहले उनको एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया।

     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने दसवीं बार शपथ ली। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

    नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और 11 मुख्यमंत्री शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी एनडीए के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक हो गया है। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान शपथ ली। नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपने के साथ नई एनडीए सरकार के गठन का दावा भी पेश किया है। इससे पहले उनको एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया।
    पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में होने सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से नौ बजे रवाना होकर दस बजे पटना पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ का पटना में करीब ढाई घंटे रुकने का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 31 रैलियां की थीं, इनमें से 27 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जिन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की थी, वहां पर जमकर मतदान भी हुआ था।
    नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव, सीएम ओडिशा मोहन चरण मांझी, सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा, सीएम गोवा प्रमोद सावंत, सीएम महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, सीएम दिल्ली रेखा गुप्ता, सीएम असम हिमंत बिस्वा शर्मा, सीएम उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, सीएम आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू व सीएम त्रिपुरा माणिक साहा शामिल होने पटना पहुंचे।