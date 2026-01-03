Language
    पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बयान दर्ज कराने थाने पहुंचीं नेहा सिंह राठौड़, जारी हुए थे चार नोटिस

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:58 PM (IST)

    नेहा सिंह राठौड़ पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचीं। उन्हें इस संबंध में चार नोटिस जारी किए गए थे, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक बोलने के मामले में नेहा सिंह राठौड़ बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। इसके लिए उन्हें चार नोटिस जारी की गई थीं, जिसके बाद शनिवार देर शाम थाने पर पहुंची है।

