पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बयान दर्ज कराने थाने पहुंचीं नेहा सिंह राठौड़, जारी हुए थे चार नोटिस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक बोलने के मामले में नेहा सिंह राठौड़ बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। इसके लिए उन्हें चार नोटिस जारी की गई थीं, जिसके बाद शनिवार देर शाम थाने पर पहुंची है।

