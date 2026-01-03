पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बयान दर्ज कराने थाने पहुंचीं नेहा सिंह राठौड़, जारी हुए थे चार नोटिस
नेहा सिंह राठौड़ पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचीं। उन्हें इस संबंध में चार नोटिस जारी किए गए थे, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक बोलने के मामले में नेहा सिंह राठौड़ बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। इसके लिए उन्हें चार नोटिस जारी की गई थीं, जिसके बाद शनिवार देर शाम थाने पर पहुंची है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।