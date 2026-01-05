Language
    पुलिस ने नेहा राठौर से 'X' हैंडल की मांगी जानकारी, सबूत जुटाकर दोबारा दर्ज होंगे बयान, आधे घंटे चली पूछताछ में क्या-क्या कहा?

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने दो नोटिस के बाद 'एक्स' हैंडल से संबंधित विवादित पोस्ट पर अपना बयान दर्ज कराया। विवेचक ने उनसे 'एक्स' हैंडल की विस्तृत जा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर दो बार नोटिस जारी होने के बाद शनिवार देर रात बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। विवेचक ने नेहा से एक्स हैंडल की सारी जानकारी मांगने के साथ ही और कितने हैंडल का इस्तेमाल करती है, उसकी जानकारी मांगी। दो नोटिस पर न पहुंचने की बात पर बीमारी का हवाला दिया। बयानों के आधार पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। इसके साथ ही साइबर सेल की रिपोर्ट का इंतजार है।

     हजरतगंज पुलिस ने 15 दिन पूर्व भी नेहा को एक नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके बाद वह शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थीं। पुलिस ने नेहा के बयान दर्ज किए थे। नेहा ने बताया था कि वह बीमारी के कारण अपना पक्ष रखने नहीं आ सकी थी। इंस्पेक्टर हजतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि दर्ज बयानों के आधार पर विशेषज्ञों से विधिक राय ली जाएगी। इसके साथ ही नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।

    सबूतों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

    साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि इंटरनेट मीडिया और एक्स अकाउंट से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई भड़काऊ पोस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। साइबर सेल अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करेगी कि जिस अकाउंट से पोस्ट की गई थी उसका हैंडल नेहा ही चलाती थीं। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज कोतवाली में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया था।

    इसके अलावा दुर्विजयगंज निवासी हिमांशु वर्मा, दुगावां के अर्जुन गुप्ता और रानीगंज के सौरभ ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। इन तीनों के प्रार्थनापत्र उसी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिए गए थे। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दो नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी नेहा अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थीं।