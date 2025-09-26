अकेले विंध्यवासिनी धाम में दर्शन के लिए अब तक 12 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं

नवरात्र बना आस्था का संगम, देवी मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः नवरात्र में राज्य के देवी मंदिरों में आस्था का संगम उमड़ रहा है। अभी तक विभिन्न देवी मंदिरों में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई है। सप्तमी, अष्ठमी व नवमी के दिन यह संख्या एक करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। अकेले विंध्यवासिनी धाम में दर्शन के लिए अब तक 12 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।

आंकड़ों के अनुसार, वाराणसी के मां विशालाक्षी देवी मंदिर में रोजाना आठ से दस हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी के गायत्री शक्ति पीठ चौरा देवी मंदिर में प्रतिदिन करीब सात हजार से अधिक श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सहारनपुर में स्थित मां शाकम्भरी देवी शक्तिपीठ में नवरात्र में प्रतिदिन 50 हजार और मां त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर में प्रतिदिन 40 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रयागराज में गंगा तट पर स्थित मां अलोप शंकरी शक्तिपीठ में प्रतिदिन 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। मां ललिता देवी मंदिर में भी प्रतिदिन 70 से 80 हजार भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर प्रतिदिन करीब 50 हजार श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं।

बुढ़िया माई मंदिर गाजीपुर में कामाख्या मां और हथियाराम मठ भदोही के सीता समाहित स्थल, जौनपुर में चौकिया माई के दरबार, आगरा में चामुंडा देवी मंदिर, कैला माता मंदिर, सती माता मंदिर, काली माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, सिद्धात्री माता मंदिर, मथुरा के नरी सेमरी माता मंदिर, झांसी के पंचकुइया मंदिर, कैमासन मंदिर, महाकाली मंदिर और सीपरी बाजार स्थित लहर देवी मंदिर व महराजगंज के लेहड़ा देवी मंदिर सहित राज्य अन्य देवी मंदिरों में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। साथ ही मिशन शक्ति-5 के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व आत्मसम्मान को लेकर जागरूक हो रहे हैं।