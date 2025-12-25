एक भारत-श्रेष्ठ भारत के आधुनिक शिल्पकार हैं नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव में बोले सीएम योगी 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव पर प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत तेजी से उभर रहा है, जिसके आधुनिक शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। वो एक भारत-श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूरी निष्ठा के साथ साकार कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रेरणा स्थल विकसित किया गया। यहां पर स्वतंत्र भारत में एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान का नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय के प्रणेता दीन दयाल को भारत माता का महान सपूत कहा।

सीएम ने कहा कि श्रेष्ठ कवि, विचारक व लखनऊ के बेहद लोकप्रिय सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में बना प्रेरणा स्थल देखकर हर भारतीय प्रफुल्लित होगा। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर चमक लाने का सपना देखा था, जिस पर अमल करने का परिणाम है कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर पहुंच गए।