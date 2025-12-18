हिजाब विवाद: मुनव्वर राणा की बेटी ने बिहार के सीएम, यूपी के मंत्री पर दर्ज कराई शिकायत
हिजाब मामले को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी नाराज़ हो गईं और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ तहरीर दी है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक कार्य्रकम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ गया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी की नेता और मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कैसरबाग थाने में कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर छानबीन में जुटी है।
सुमैया ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने एक महिला का हिजाब नीचे किया जबकि महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ था। सुमैया ने कहा कि अगर महिला चेहरा ढक कर आई थी तो इसका मतलब है कि वह चेहरा ढकना चाहती होगी और ढकती भी होगी।
किसी पुरुष के द्वारा महिला के साथ ऐसा करना उसका अपमान है। यह सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, जो भी हिजाब करता है उसको इस बात से बहुत बड़ा गुरेज होगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- हिजाब मामले में बिहार के सीएम का बचाव कर विवाद में आए मंत्री संजय निषाद, वापस लिया बयान
उन्होंने इसी मामले पर यूपी के संजय निषाद द्वारा दिए गए एक बयान पर भी कार्रवाई की मांग की है। कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।
