हिजाब विवाद: मुनव्वर राणा की बेटी ने बिहार के सीएम, यूपी के मंत्री पर दर्ज कराई शिकायत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक कार्य्रकम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ गया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी की नेता और मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कैसरबाग थाने में कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर छानबीन में जुटी है।



सुमैया ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने एक महिला का हिजाब नीचे किया जबकि महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ था। सुमैया ने कहा कि अगर महिला चेहरा ढक कर आई थी तो इसका मतलब है कि वह चेहरा ढकना चाहती होगी और ढकती भी होगी।