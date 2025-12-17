हिजाब मामले में बिहार के सीएम का बचाव कर विवाद में आए मंत्री संजय निषाद, वापस लिया बयान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला डाक्टर का हिजाब हटाने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में दिए गए निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री संजय निषाद के बयान पर विवाद हो गया। विरोध होने के बाद उन्होंने देर शाम वीडियो जारी कर बयान वापस ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मत्स्य मंत्री ने एक समाचार चैनल को दिए बयान में हिजाब प्रकरण को लेकर कहा था कि वो भी तो आदमी ही हैं। नकाब छू लिया तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर बयान की आलोचना की।