हिजाब मामले में बिहार के सीएम का बचाव कर विवाद में आए मंत्री संजय निषाद, वापस लिया बयान
बिहार के मंत्री संजय निषाद हिजाब मामले पर अपने बयान के कारण विवादों में थे, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का बचाव किया था। विवाद बढ़ने के बाद, ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला डाक्टर का हिजाब हटाने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में दिए गए निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री संजय निषाद के बयान पर विवाद हो गया। विरोध होने के बाद उन्होंने देर शाम वीडियो जारी कर बयान वापस ले लिया है।
मत्स्य मंत्री ने एक समाचार चैनल को दिए बयान में हिजाब प्रकरण को लेकर कहा था कि वो भी तो आदमी ही हैं। नकाब छू लिया तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर बयान की आलोचना की।
इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भोजपुरी भाषा में सहज भाव से मामले पर ज्यादा चर्चा न करने की बात कही थी। कुछ लोगों द्वारा इसका गलत अर्थ निकाला गया। उनका मकसद महिलाओं या किसी वर्ग के अपमान का नहीं था और वह बयान वापस लेते हैं।
