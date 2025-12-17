Language
    हिजाब मामले में बिहार के सीएम का बचाव कर विवाद में आए मंत्री संजय निषाद, वापस लिया बयान

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला डाक्टर का हिजाब हटाने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में दिए गए निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं मत्स्य मंत्री संजय निषाद के बयान पर विवाद हो गया। विरोध होने के बाद उन्होंने देर शाम वीडियो जारी कर बयान वापस ले लिया है।

    मत्स्य मंत्री ने एक समाचार चैनल को दिए बयान में हिजाब प्रकरण को लेकर कहा था कि वो भी तो आदमी ही हैं। नकाब छू लिया तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर बयान की आलोचना की।

    इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भोजपुरी भाषा में सहज भाव से मामले पर ज्यादा चर्चा न करने की बात कही थी। कुछ लोगों द्वारा इसका गलत अर्थ निकाला गया। उनका मकसद महिलाओं या किसी वर्ग के अपमान का नहीं था और वह बयान वापस लेते हैं।

     