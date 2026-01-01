मायावती ने न्यू ईयर के पहले दिन सरकार को दी नसीहत, कहा- 'नफरती हिंसा करने वालों पर करे कार्रवाई'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोगों को नये साल की शुभकामनाएं देने के साथ सरकार को नसीहत भी दी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा की सरकार के समय जैसा कानून का अभूतपूर्व व बेहतरीन राज तो संभव नहीं है, फिर भी सरकारों को कानून के राज की स्थापना के लिए नफरती हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देशभर में नफरती तनाव व हिंसा का माहौल बनाने का जो षड्यंत्र जारी है, उसका अंत हो। नये साल में लोगों को नया बदलाव भी महसूस हो।

गुरुवार को जारी बयान में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को ''''अनेकता में एकता'''' व ''''सर्वधर्म समभाव'''' और सभी के जान, माल की सुरक्षा की गारंटी के हिसाब से कार्य करना होगा। देश अगर संवैधानिक मूल्यों पर चलेगा तो ही विश्वगुरु बनकर पथ प्रदर्शक होगा।

केंद्र सरकार देश के बहुजन समाज को हीन व बोझ समझने की बजाय उन्हें मानव संपत्ति मानकर उन पर निवेश करने की नीति बनाए तो देश का विकास संभव होगा, वरना केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने के स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी।