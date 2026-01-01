Language
    मायावती ने न्यू ईयर के पहले दिन सरकार को दी नसीहत, कहा- 'नफरती हिंसा करने वालों पर करे कार्रवाई'

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:19 PM (IST)

    बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल पर सरकार को नफरती हिंसा करने वालों के खिलाफ बिना पक्षपात सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश में नफरती ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोगों को नये साल की शुभकामनाएं देने के साथ सरकार को नसीहत भी दी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा की सरकार के समय जैसा कानून का अभूतपूर्व व बेहतरीन राज तो संभव नहीं है, फिर भी सरकारों को कानून के राज की स्थापना के लिए नफरती हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देशभर में नफरती तनाव व हिंसा का माहौल बनाने का जो षड्यंत्र जारी है, उसका अंत हो। नये साल में लोगों को नया बदलाव भी महसूस हो।

    गुरुवार को जारी बयान में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को ''''अनेकता में एकता'''' व ''''सर्वधर्म समभाव'''' और सभी के जान, माल की सुरक्षा की गारंटी के हिसाब से कार्य करना होगा। देश अगर संवैधानिक मूल्यों पर चलेगा तो ही विश्वगुरु बनकर पथ प्रदर्शक होगा।

    केंद्र सरकार देश के बहुजन समाज को हीन व बोझ समझने की बजाय उन्हें मानव संपत्ति मानकर उन पर निवेश करने की नीति बनाए तो देश का विकास संभव होगा, वरना केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने के स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी।

    इसी कारण देश में अरबपतियों व खरबपतियों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीब बहुजन का जीवन मुट्ठी भर सरकारी अन्न व सहायता का मोहताज बना हुआ है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि चुनाव भी जनमत से अधिक जुगाड़ का तंत्र बनकर नहीं रहना चाहिए। वहीं उन्होंने देश और दुनिया में रहने वाले भारतवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं।