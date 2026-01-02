'घातक हो रही है बुनियादी सुविधाओं में सरकारी लापरवाही' मायावती ने केंद्र से की इंदौर की घटना का संज्ञान लेने की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मृत्यु होने के मामले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी जनसुविधा के संबंध में सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार घातक साबित हो रहा है। परिवार उजड़ रहे हैं, यह दुखद और चिंतनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार को घटना का संज्ञान लेने की भी मांग की है।

बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मृत्यु व अनेक लोगों के बीमार होने की दुखद एवं चौंकाने वाली खबर, चर्चा में है। ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी व उदासीनता को लेकर लोगों में आक्रोश भी स्वाभाविक है।