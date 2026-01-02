Language
    'घातक हो रही है बुनियादी सुविधाओं में सरकारी लापरवाही' मायावती ने केंद्र से की इंदौर की घटना का संज्ञान लेने की मांग

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:28 PM (IST)

     इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मृत्यु होने के मामले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी जनसुवि ...और पढ़ें

    Hero Image

    बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मृत्यु होने के मामले में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी जनसुविधा के संबंध में सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार घातक साबित हो रहा है। परिवार उजड़ रहे हैं, यह दुखद और चिंतनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार को घटना का संज्ञान लेने की भी मांग की है।

    बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मृत्यु व अनेक लोगों के बीमार होने की दुखद एवं चौंकाने वाली खबर, चर्चा में है। ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी व उदासीनता को लेकर लोगों में आक्रोश भी स्वाभाविक है।

    साफ हवा और पानी आदि मुहैया कराना हर सरकार की पहली ज़िम्मेदारी होती है, परंतु यहां अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी सुविधाओं में भी लापरवाही हो रही है। नागरिकों के जान से खिलवाड़ करने की इस तरह की शर्मनाक घटना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाते रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे किसी अन्य राज्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं न हों।