बांग्लादेश में भारत और हिन्दू विरोधी घटनाओं पर मायावती ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बांग्लादेश में हो रही भारत और हिन्दू विरोधी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से अधिक सतर्कता तथा प्रभावी कदम उठाने की अपील की। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स लिखा... हाल के दिनों में बांग्लादेश में जिस तरह से भारत और हिन्दू विरोधी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए केंद्र सरकार को लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक सजग होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

उन्होंने लिखा कि यह सर्वविदित है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों को सांप्रदायिक हिंसा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दू अल्पसंख्यकों के जान, माल और मजहब को निशाना बनाकर जिस तरह उन्हें परेशान किया जा रहा है, उससे न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी चिंता की लहर है।