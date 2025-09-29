'आदिशक्ति भगवती करती हैं व्यवस्थाओं का संचालन', CM योगी ने महाअष्टमी और महानवमी की दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी और महानवमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिशक्ति भगवती सभी व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं और नवरात्रि में माँ के नौ रूपों की पूजा की जाती है। कन्या पूजन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्व नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। 30 सितंबर को महाअष्टमी है जिस दिन माँ गौरी की पूजा और व्रत किया जाता है।

