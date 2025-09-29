Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आदिशक्ति भगवती करती हैं व्यवस्थाओं का संचालन', CM योगी ने महाअष्टमी और महानवमी की दी शुभकामनाएं

    By Shobhit Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:40 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी और महानवमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आदिशक्ति भगवती सभी व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं और नवरात्रि में माँ के नौ रूपों की पूजा की जाती है। कन्या पूजन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्व नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। 30 सितंबर को महाअष्टमी है जिस दिन माँ गौरी की पूजा और व्रत किया जाता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों को दी महाअष्टमी व महानवमी की बधाई।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी एवं महानवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जगत की सभी व्यवस्थाओं को आदिशक्ति भगवती संचालित करती हैं।

    इनके अनन्त रूप हैं। आदिशक्ति प्रधान नौ रूपों में नवदुर्गा बनकर चराचर जगत पर अपनी करुणा की वर्षा करती हैं। नवरात्र में मां के इन नौ रूपों का पूजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव से किया जाता है। मां दुर्गा की आराधना मातृ शक्ति के प्रति सनातन परंपरा के सम्मान का प्रतीक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाअष्टमी एवं महानवमी पर भक्तगण कन्या पूजन करते हैं। नवरात्र का पर्व केवल व्रत और उपवास का नहीं, बल्कि नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। यह पर्व मातृ शक्ति के प्रति भारत की भावना का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है।

    यह भी पढ़ें- Navratri 2025: कन्या पूजन के लिए ऐसे बनाएं हलवा और चने का प्रसाद, इस आसान तरीके से झटपट करें तैयार

    30 सितंबर को है महाअष्टमी

    वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 30 सितंबर को शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी है। यह दिन जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर जगत की देवी मां गौरी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी का व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है।